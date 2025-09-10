Beam ultra-venimeux

Après Cobra et Cobra2, deux beams laser très bien reçus par les éclairagistes, Ayrton nous gratifie du Mamba. Évolution énervée des références précédentes, positionnées dans l’entrée de gamme 3 du fabricant, notre machine intègre quant à elle la série 6. Au programme, un beam extrême très généreux dans sa proposition. Allons donc affronter ce dendroaspis, ou Mamba en langage commun.

Quand je dis « énervé » en introduction, il ne s’agit pas un argument marketing. Ayrton nous propose un projecteur laser consommant jusqu’à 800 W pour… 2 600 000 lux à 10 m.

Oui, vous avez bien lu, il n’y a pas de 0 en trop. Plus de deux millions de lux. Et encore 104 000 lux à 50 m. Autant vous dire que pour le tester avec notre cellule (pourtant haut de gamme) limitée à 200 000 lux, il a fallu trouver un très grand espace dégagé !

Au moins, grâce à son zoom de 0,7° à 15°, les mesures au plus large étaient facilement réalisables.

Découverte

Mamba est une grosse bête. Avec ses 75 cm de hauteur, c’est un projecteur qui en impose. Malgré tout, il reste bien proportionné, seule la gigantesque lentille de 250 mm trahit sa fonction de beam. Le poids n’est pas en reste. La construction IP65 n’aide pas, on mesure 41 kg sur la balance (même si Ayrton trouve que c’est peu en comparaison de son intensité lumineuse, ça fait trop pour un seul homme).

Il faudra donc sans doute être deux pour le porter. Heureusement, Ayrton a prévu pour cela deux poignées sur le bas de la lyre et deux autres escamotables en haut, les mêmes que pour ses machines récentes. Le temps de déplacer la machine, on pourra bloquer les axes à l’aide d’une manette pour le Pan et du logo Ayrton rotatif sur la lyre pour le Tilt. L’arrière de la tête est composé d’une énorme zone de ventilation, avec le logo du serpent déjà présent sur la série Cobra.