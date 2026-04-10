Un wash pour les gouverner tous ?

Avec MegaPix et GigaPix, ETC ambitionne de réconcilier les mondes de la prestation et du théâtre, rien de moins. Ces projecteurs wash IP54 promettent en effet des effets pixels sans sacrifier la qualité de la couleur ni le silence d’utilisation. En un mot, tout est fait pour plaire au plus grand nombre. Reste à passer tout cela au crible de notre protocole de tests pour vérifier ces assomptions.

Découverte

Ce qu’on ne pourra jamais enlever à ETC quand il s’agit de sa gamme « effets » de projecteurs, c’est de faire dans l’original. Entre l’OVNI Zeo, le Dataflash 5000 et feus les SolaPix, la marque aime prendre des risques. Si MegaPix et GigaPix ne sont « que » des washs pixellisables, ils ont un style bien à part qui vous permettra de les reconnaître au premier coup d’œil. Parlons rapidement des caractéristiques de son petit frère : MegaPix a les mêmes LEDs 60 W RVBL, mais au nombre de six et une plage de zoom équivalente. Pour le reste, c’est sensiblement le même projecteur.

Tournons-nous vers la base. On découvre un écran accompagné de six boutons tactiles, les logos ETC et GigaPix et le badge NFC à l’avant, deux généreuses poignées flanquent les côtés et à l’arrière, nous disposons d’une alimentation en True1 In/Out, deux ports Ethernet, du DMX In/Out et un port USB-C, le tout sous la marque Seetronic anti-intempéries. Car on l’a dit rapidement en introduction, ces projecteurs sont IP54. ETC décide donc de ne pas céder au tout IP65, optant pour une approche permettant d’utiliser ces machines en extérieur sans les contraintes dues à une encapsulation totale.

Sous la machine enfin, quatre camlocks, deux points d’accroche pour élingues et on a fait le tour.