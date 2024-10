Le roi de la roue de couleur

Depuis qu’ETC a acheté High End Systems, les deux marques travaillent de pair pour proposer des projecteurs asservis innovants. Nous avons déjà testé le Solapix 7, wash qui nous a séduit. ETC propose aussi d’autres projecteurs de type spot, avec notamment le Relevé, les trois Halcyon, et des projecteurs plus grand public comme le Lonestar, l’Hyperstar et le Ministar que nous testons aujourd’hui. L’occasion d’explorer une partie de cette gamme.

Si Hyperstar et Lonestar reprennent le même châssis avec un module de couteaux en plus et une roue de gobos en moins pour le Lonestar, Ministar est une version plus légère dont l’un des buts assumés est de proposer un projecteur abordable. ETC est clairement une marque haut de gamme, mais cela se paie, et ETC a bien conscience du fait que ses produits ne sont pas dans des gammes de prix accessibles à tous. D’où ce Ministar qui offre la qualité ETC à un prix abordable. Pour cela, la marque a sacrifié la trichromie, mais propose une roue de couleur innovante. Ministar est donc plus calibré pour réaliser de l’effet que pour des transitions de couleur impeccables. Mais partons à sa découverte pour regarder tout cela.

Aspect extérieur

Ministar ne renie pas son nom, on a affaire à un projecteur compact de 55 cm de haut pour 36 de large et 16 kg sur la balance, d’où l’absence des poignées de lyre que l’on trouve sur ses grands frères. Mais les deux présentes sur la base suffisent largement à manipuler la machine. Une petite lentille de 10 cm surplombe la tête, sur laquelle on trouve une classique entrée/sortie d’air de chaque côté. Sur les bras, le logo ETC s’affiche, ainsi qu’un double blocage d’axes.

Au niveau de la base, ETC joue la carte minimale, avec une alimentation True1 In/Out et du DMX cinq broches In/Out. Devant, même constat avec un écran à cristaux liquides de deux lignes et quatre boutons de manipulation. Enfin, sous le projecteur, on trouve quatre emplacements pour omégas et un porte-élingue. Le tour est vite fait, mais l’essentiel est là.

Source et optique

ETC communique sur une source de 300 W « ultra-bright » sans donner plus de détails. On a déjà parlé de la lentille, nous pouvons donc évoquer le débattement de zoom annoncé qui est de 6,5° – 48°, généreux, qui pourra être poussé plus loin à l’aide de deux gobos réducteurs de bâton.