Le Cyclo réinventé

La gamme théâtre de Robe rencontre un franc succès, la preuve, la marque tchèque ne cesse de sortir des nouvelles références. Fresnels, asservis, découpes… Mais avec es T32 Cyc et T32 Cyc Slim, c’est un nouveau marché qui les intéresse, celui des cycliodes. Et Robe ne fait pas les choses à moitié, en nous proposant un projecteur inédit dont les LEDs reposent sur un chariot de Tilt.

Présentation

Comme expliqué plus haut, la gamme T32 comporte deux membres. Le T32 Cyc que nous allons étudier et la barre T32 Cyc Slim, plus compacte dans la profondeur, qui utilise les mêmes LEDs et système optique mais ne comprend pas le déplacement du chariot des LEDs.

Revenons au grand T32. Physiquement, notre projecteur est massif, surtout avec sa profondeur de 34 cm. Avec 29 kg sur la balance, il est recommandé d’être deux pour le déplacer, que ce soit du fait de son poids mais également de sa maniabilité qui n’est pas optimale. On dispose en effet de deux poignées, mais très proches et placées du même côté. On pourra néanmoins également porter le projecteur à l’aide de la platine située à l’avant. Sur le dessus, les LEDs disposées à 45° sont surmontées de dômes optiques. Sous les lentilles, à l’avant, on trouve l’espace connectique divisé en deux parties avec entrées d’un côté et sorties de l’autre. Robe propose une offre complète, DMX cinq broches In/Out, alimentation entrée/sortie en True1 et double Ethernet.

À l’arrière de l’appareil, ce sont donc les deux poignées et le grand écran tactile RNS2 que nous retrouvons. Afin de pouvoir aligner les machines, Robe a inclus un système de gâchette qui permet de sortir une tige du corps de la machine, et un trou de l’autre côté.

Enfin, sous la cycliode se trouvent quatre tampons réglables, de quoi fixer une élingue de sécurité et huit camlocks pour les deux plaques porte-crochets.

Source et optique

Robe nous propose ici 16 LEDs RVBBAL de 40 W pilotables en quatre zones, compatibles avec celles des T1, T2… Du fait de leur construction multi-

spectrale, on est en droit de s’attendre à un très bon rendu des couleurs. La marque tchèque communique sur un IRC de 96, nous vérifierons cela. Concernant l’optique, ce sont des angles de 85° – 45° qui nous sont promis, couplés à un rapport hauteur-distance de 6:1, soit 6 m de hauteur à 1 m de distance. Et la motorisation de l’optique permet de décaler le faisceau et son point chaud sur 40° de débattement, que ce soit pour des effets dynamiques (lever ou coucher de soleil par exemple), ou pour ajuster la hauteur de la projection.