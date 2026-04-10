Simple et efficace

Le ServoColor 4K de Starway est un best-seller. Wash 19 x 15 W à petit prix, il était présent depuis 2016 dans le catalogue de la marque. Mais il était temps de le remettre à jour, et c’est le Roma WET qui prend le relais, projecteur encore une fois nommé d’après une voiture de l’écurie au cheval cabré. 19 x 20 W, RVBL, IP65, plus d’amplitude de zoom… le cap est tracé, le test peut démarrer !

Découverte

Loin des washs complexes que l’on peut voir régulièrement, Roma WET est un projecteur simple, mais en apparence seulement, car il réserve quelques surprises. Il ressemble trait pour trait à d’autres projecteurs washs de la gamme WET de Starway. Donc les bras, la base et les poignées sont semblables à un Modena WET par exemple. La tête est encapsulée dans sa coque IP65 avec vitre protectrice et vis de serrage sur le pourtour, ses LEDs sont chapeautées par des collimateurs en forme de dômes. La structure n’est pas en nid d’abeille, sauf pour les cinq LEDs du centre.

Sur la base, on nous offre une connectique minimaliste mais suffisante : True1 In/Out et DMX cinq broches In/Out. Un port USB-A permettra de mettre le micrologiciel à jour. Pas de réseau RJ45 donc, mais combien d’entre-nous l’utilisent réellement ? Sous la machine, on reste dans de l’efficace, quatre camlocks, un crochet pour élingue et un QR code nous renvoyant au guide de démarrage au format pdf. Il nous reste à parler de la face avant, les contrôles sont les mêmes que dans les autres projecteurs Starway, quatre boutons tactiles de navigation en cercle avec Enter au centre et une touche Mode pour entrer dans les menus.

Les présentations sont faites, passons aux choses sérieuses.