Lyre Wash Evolite Diamond Plus

Cette machine a une vraie présence, et offre de l’originalité dans son design.

Source et optique

Les 19 LEDs de 40 W délivrent une belle quantité de lumière. Nous mesurons 11 600 lux à 5 m pour un angle de 17°, un score tout à fait honorable. Au zoom le plus serré, l’impact du faisceau est très géométrique, car l’influence des collimateurs hexagonaux se fait sentir. Mais on sent que l’effet est intentionnel, car dès que le zoom s’agrandit un peu, on retrouve très vite un impact wash rond standard.

Cette forme caractéristique n’est pas la seule particularité de ce projecteur au zoom serré. En effet, la lentille avant est motorisée, et peut au choix effectuer une rotation de manière indexée ou infinie avec vitesse variable. Et la rotation va venir écarter les impacts de chacune des LEDs les uns des autres afin de créer dans l’air une multitude de faisceaux (on a déjà vu cet effet, mais c’est toujours aussi efficace). Et dès que le zoom s’agrandit, la rotation de la lentille n’est plus possible et donc désactivée.

Les menus

Evolite a placé un écran de configuration de belle taille dans son projecteur. Et le fait qu’il soit en couleur ajoute un plus non négligeable. La navigation est efficace, les rubriques bien pensées, mais on peut se demander ce qui est passé par la tête des ingénieurs au moment de choisir les icônes des rubriques tant elles sont hors de propos. Le mode de contrôle DMX se choisit en cliquant sur une icône représentant un appareil photo, les informations sont des feuilles… et l’adressage est figuré par l’ancienne icône du magasin d’applications de la marque à la pomme… Étonnant.