test lyre wash starway Modena

DÉBALLAGE

Dès la sortie du carton, on constate que la machine est vraiment petite. Une fois posée sur une surface, j’hésite entre les adjectifs « mignonne » et « racée ». Sa taille et la forme ronde de sa tête lui donnent un côté sympa, mais ses évents et l’apparence de ses bras ne sont pas sans rappeler les monstres mécaniques dont elle tire son nom. Le logo Modena, sobre, qui vient souligner le design, ne gâche rien. Il accentue même ce bon premier a priori. Dommage que la base soit un peu plus banale, carrée et sans réel caractère. Mais l’ensemble fait bonne impression, avec des plastiques de qualité et une construction solide.

Sur la face avant, on trouve un écran de configuration de bonne facture, ainsi que six zones de contrôle (mode, droite, gauche, haut, bas et enter). Rien de révolutionnaire, mais de quoi naviguer efficacement dans les menus. Ce côté de la machine présente également le port USB qui permet la mise à jour du micrologiciel.

A l’arrière, Starway s’est surpassé, avec l’ensemble des connexions dont on aura besoin (double Ethernet, alimentation True One in/out et DMX cinq broches in/out) regroupées sur une petite surface. L’accroche se fera par un unique oméga, avec les soucis que cela amène. Il faudra donc bien serrer le crochet pour éviter les mouvements intempestifs et l’aligner à chaque installation pour ne pas devoir faire trop de corrections de conduite.

SOURCE ET OPTIQUE

Starway a placé dans ce projecteur sept LEDs de 40 W en RVBB. L’ensemble est pixellisable LED par LED via des effets dans les modes DMX simples ou depuis un pixel mapping en console ou un média serveur dans les modes avancés – nous y reviendrons plus loin. Starway annonce 17 000 lux à 5 m au zoom le plus serré, ce que nous avons pu vérifier, mesurant même jusqu’à 17 700 lux au démarrage. Un bien beau résultat qui promet de beaux bâtons tranchant l’air. Starway a fait le choix de communiquer sur le débattement de son zoom aux valeurs Half Peak, soit 4,35-32°, mesures que nous avons pu vérifier. Mais la convention de mesure d’un angle de zoom pour un wash est basée sur le Tenth Peak, où nous avons trouvé 5-55°. Transparent, Starway indique d’ailleurs sur son site les deux jeux de mesures. L’optique est composée d’une lentille de sept dômes qui permet un impact dans l’ensemble bien rond. Je dis dans l’ensemble, car on pourra parfois, dans les angles de zoom les plus serrés, deviner l’hexagone des collimateurs des LEDs. L’étale est donc plus propre aux ouvertures les plus larges. Enfin, la course du zoom fait sortir l’optique de quelques centimètres, c’est très raisonnable.