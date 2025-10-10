Gros corbeau en approche

Après des années à créer de nouvelles références, Martin a compris ces derniers temps que les éclairagistes ont besoin de continuité dans leurs références, et que Mac Aura (le projecteur le plus rentable de tous les temps pour les prestataires), est un modèle de confiance (on peut aussi prendre en exemple le succès du dernier Mac Viper XIP). Donc après le Mac Aura PXL et le Mac Aura XIP, voici le Mac Aura Raven XIP, grand frère de la famille.

Un oiseau de belle envergure

Lors de notre découverte en avant-première aux JTSE 2024, ce projecteur n’avait alors pas encore de nom. C’est Raven (corbeau en français) qui a donc été choisi par les équipes de Martin.

Mac Aura Raven XIP est une belle bête de 37 LEDs à la silhouette renforcée par quatre excroissances autour de la tête. Ces dernières sont une nouveauté et enferment les mécanismes du zoom, Martin nous expliquant qu’il est de fait plus rapide et ne risque pas de se décentrer comme cela peut arriver avec d’autres systèmes. On retrouve les poignées des gros projecteurs Martin sur une lyre reconnaissable entre mille, et deux autres sur la base. Et une petite gâchette jaune permet de bloquer l’axe du Tilt.

Comme à l’habitude chez le fabricant, écran et connectique sont du même côté. On trouve un jeu de prises classiques, à savoir double Ethernet, DMX In/Out en cinq broches et alimentation In/Out en True1. Il est appréciable de disposer d’une sortie d’alimentation pour un projecteur dans la catégorie des 1 000 W, ce qui n’est pas toujours le cas.

Et sous la machine, ce sont huit camlocks qui nous attendent, deux anneaux pour élingues et des consignes diverses en anglais et français. Terminons en parlant accessoires. Un filtre frost est dans le carton, permettant d’atténuer les bords, et un ovaliseur motorisé rotatif est proposé en option.

Généralement, je m’arrête là pour la présentation, mais ce projecteur est un XIP, ce qui m’amène à en parler plus en détails, la technologie XIP de Martin étant différente de l’ensemble des solutions des autres acteurs du marché.

Les projecteurs IP65 sont généralement enclos dans un corps en aluminium, assez lourds, les capots sont fermés par de nombreuses vis et l’intérieur est mis sous pression pour éviter l’entrée de poussière et de liquides. Martin a décidé de prendre une autre direction sur ce sujet. Les machines XIP sont IP54 seulement, mais l’idée est de proposer un corps du même poids que pour du indoor et un démontage plus facile. Martin conçoit donc ses projecteurs avec de gros joints et des canaux d’écoulement dédiés.

De plus, autour de la dalle, on trouve un soufflet qui empêche le passage de l’eau. Une méthode singulière dont nous avons de très bons échos depuis la sortie du Mac Aura XIP, premier projecteur du genre.

En résumé, Mac Aura Raven XIP est un wash volumineux qui conserve néanmoins un poids « raisonnable » de 29 kg (même s’il est recommandé d’être deux pour le manipuler).

Source et optique

Si le constructeur reste fidèle aux LEDs de 40 W, il innove pour offrir un meilleur rendu des couleurs avec des LEDs RVBL inédites dans la gamme. Le lime est connu pour offrir un meilleur rendu des teintes que le blanc dans un mix quadricolore. À vérifier par la suite. Nous avons donc 37 LEDs de 40 W

en source principale, et pour donnerson nom à ce projecteur, ces 37 LEDs sont chacune entourée de six petites LEDs de 0,30 W de l’effet Aura pour un nombre total de 234, uniquement RVB pour celles-ci. Et heureusement, car si vous comptez bien, 234 x 3 nous donne déjà 702 canaux, soit plus d’un univers… mais nous y reviendrons dans le paragraphe suivant.