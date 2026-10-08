La référence du lot

La famille Mac Aura, c’est l’une des sagas les plus connues du monde de la lyre wash. C’est encore une référence pour moi, testée il y a quelques années. Après Mac Aura, XB et Pxl, toutes en 19 LEDs, Martin nous revient avec une proposition en sept LEDs, mais surtout avec un effet aura inimitable et une construction IP54. Un sérieux prétendant au titre de vainqueur du comparatif ?

Présentation

Ce XIP affiche moins de 9 kg sur la balance, construction IP54 sans coque acier ou alliage de magnésium oblige. C’est l’une des lyres les plus légères du comparatif. Son IP54 mérite que l’on s’y attarde : cette certification protège des projections de liquides, pas des jets d’eau puissants directs.

Pour se passer de vitre frontale, source de reflets disgracieux sur les washs IP65 et plus compliquée en termes de maintenance car demandant un matériel spécifique, Martin a entouré sa lentille d’un soufflet en caoutchouc, et un capteur situé à l’arrière déclenche une bascule automatique si de l’eau s’accumule dans la tête. Si je m’étais interrogé il y a quelques années sur cette proposition à contre-courant de ce qui se fait ailleurs, force est aujourd’hui de constater que les retours sont très positifs, Martin a d’ailleurs conçu son récent Mac Viper XIP de même.

Extérieurement, c’est un pur Martin, reconnaissable à la forme de ses bras. Les poignées en base sont ergonomiques, et la manipulation simplifiée par son poids réduit. En dessous, on trouve quatre camlocks, un pas de vis M12 et deux anneaux d’élingue. Comme d’habitude chez Martin, la connectique est regroupée du même côté que l’écran : True1 In/Out, DMX cinq broches In/Out, deux prises Ethernet et un port USB pour les mises à jour. Curieux que d’autres ne s’y soient pas mis car c’est pratique à l’usage de brancher son pont et d’adresser directement sans devoir faire le tour. Et la face avant est lisse. La qualité de fabrication est au niveau attendu pour la marque, mais l’effet « plastique » que l’on ressent après avoir passé du temps sur des lyres IP65 plus rigides est bien présent (c’est le cas pour toutes les lyres IP20).

Source et optique

Sous la lentille, ce sont sept LEDs de 60 W RVBB disposées en pétales que l’on trouve, une architecture que l’on retrouve chez plusieurs concurrents du comparatif. Mais c’est la source secondaire qui fait l’originalité du Mac Aura XIP : douze demi-branches de LEDs de 4 W RVBB formant l’effet aura, qui évoque fortement des filaments de tungstène. Ces LEDs Aura sont pixellisables une par une, ainsi que les sept LEDs principales. Martin annonce un débattement de 6,3° à 50,4° et un éclairement maximal de 14 299 lux à 5 m.