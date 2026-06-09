C’est reparti pour un tour

Mac Encore, sorti en 2017, était la promesse d’un projecteur de type spot à couteaux (profile) silencieux et équipé d’un module de LEDs offrant une belle qualité de lumière, donc naturellement destiné aux théâtres, opéras ou toute production exigeante sur ce plan. Martin revient aujourd’hui avec le Mac Encore Two, aux ambitions identiques mais à la fiche technique « encore » améliorée.

Découverte

La gamme Martin regorge de références de projecteurs Profile. Depuis des années, celles-ci héritent du suffixe Performance, déjà utilisé sur le Mac 2000. En faisant un tour sur le site Internet de la marque, on peut donc y trouver les Era 400, 600 et 700, le Mac Encore, le Viper à décharge et le Mac Ultra. Mais l’héritage semble s’arrêter là, les deux dernières références, le Viper XIP et ce Mac Encore Two n’héritent en effet pas de ce suffixe. Cela n’empêche pas notre Mac Encore Two d’être un Profile, haut de gamme de surcroît.

Premier constat à la sortie du carton, il est massif. Plus gros qu’un Mac Viper XIP, il l’est tout de même moins qu’un Mac Ultra Performance, mais reste un gros projecteur, et cela se ressent avec sa masse de 37 kg. On déconseille de le manier seul. Les marques aiment donner une identité visuelle à leurs machines et Martin fait partie de ces constructeurs qui ont le plus réussi dans ce domaine : impossible de confondre Mac Encore Two avec une autre marque, le design est similaire au Mac Ultra ou Mac Viper, tout en arêtes, avec deux poignées sur la base et deux en haut des bras, très réussi si vous voulez mon avis.

Comme à l’habitude, connecteurs et écran sont situés du même côté, sur une base fine et compacte. Le jaune, couleur Martin, est présent en très petite touche en la présence du loquet du Tilt, détail sympathique qui se voit immédiatement dans tout ce noir mat. De grands évents sans joints nous indiquent que le projecteur n’est pas conçu en IP54, comme le Mac Viper XIP. Encore Two est donc pensé pour une utilisation intérieure. Au niveau connexion, on dispose de True1 In/Out pour l’alimentation, double Ethernet, DMX cinq broches In/Out et un USB sous un capot, accompagné de la batterie pour l’écran.

Question accroche, on trouve sous la machine huit camlocks et deux points d’accroche pour élingue. Et en fouillant un peu sur le site Internet, on peut voir qu’un accessoire pour convertir le projecteur en poursuite, un cône antihalo et une grille nid d’abeille sont disponibles.