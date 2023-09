Martin Mac Ultra Performance

Le projecteur superlatif

La famille des Mac est sans doute la gamme de projecteurs la plus connue au monde, forte d’années d’expérience de son constructeur danois. Martin, comme toutes les marques, transforme ses produits avec des sources à LED, et il se devait de renouveler les projecteurs à succès Mac Viper. La marque propose aujourd’hui deux projecteurs haut de gamme dans ses références, les Mac Ultra Wash et Performance. Et c’est ce dernier, lyre à couteaux, que nous nous sommes procuré. Bien sûr, celui-ci vient à nous avec autant d’arguments que d’ambitions. On essaye ?

Le look Martin

Un projecteur anguleux, plein d’arêtes saillantes, taillé à la serpe… Pas de doute, cette machine ne rompt pas avec la nouvelle tradition du design de la marque. Mac Ultra Performance se résume en un seul mot : massif. Se rapprochant du mètre de hauteur, de 50 cm de large, sa masse est à l’avenant avec 44 kg sur la balance. Martin pense cependant à nos lombaires, proposant dans son design des poignées sur le haut des bras en plus de celles de la base. Celles-ci sont grandes et antidérapantes. On apprécie.

Le vaisseau amiral de la gamme Martin se termine par une large lentille de 160 mm de diamètre. La zone dévolue au refroidissement, à l’arrière, est constituée de quatre ventilateurs, deux pour faire entrer l’air et deux pour extraire l’air chaud. À l’arrière, le logo Martin est bien visible, quand sur les coques on peut voir les triangles caractéristiques de la marque. À noter que, sur les bras, seul le tilt pourra être verrouillé.

Comme toujours désormais, Martin propose connecteurs et écran du même côté. On trouve une alimentation en True1 (pas de pontage d’alimentation comme toujours dans cette gamme de machines, le projecteur consommant jusqu’à 1 450 W).

Pas d’USB pour les mises à jour, elles se font via le logiciel P3. Une batterie permet d’adresser le projecteur hors tension, mais pas d’accéder à toutes les options.

C’est du DMX cinq broches In/Out et deux prises RJ45 qui permettront de faire transiter les données. On retrouve avec plaisir l’interface de quatre boutons Martin toujours aussi efficace, flanquée d’un écran noir et blanc de belle taille.

Sous la bête, huit camlocks et deux points d’accroche pour élingue nous attendent. À noter que l’indice IP reste de 20 quand la mode est aux 65, nous verrons si cela influence la décision des acheteurs.

Nous avons dit massif en début de paragraphe, c’est bien le mot. Mac Ultra Performance annonce la couleur avec son design affirmé et ses dimensions, il est là pour faire parler les watts.

Source et optique

Chose assez rare, Martin détaille sa source lumineuse blanche. Elle est composée de 84 LEDs de 20 W pour un total de 1 680 W en théorie, mais en théorie seulement car Martin annonce la source pour 1 150 W. En effet, le constructeur a décidé de ne pas utiliser le plein potentiel du projecteur afin de conserver la maîtrise de sa source (ce que font d’autres marques haut de gamme), et on peut constater, au vu de nos mesures sur le derating, que cette stratégie fonctionne, le projecteur proposant un éclairement constant sur une longue durée.

Aux dires de Martin, un des grands points forts du Mac Ultra Performance est son système optique et le traitement dont il bénéficie.

On verra que le projecteur propose une netteté irréprochable sur presque tous ses modules.

Comme beaucoup de projecteurs de Martin, Mac Ultra Performance est compatible avec le logiciel P3 pour projeter de la vidéo. Dans ce dernier, le module de LEDs est divisé en dix zones, sur lesquelles des effets ou vidéos pourront être appliquées.