Nexadyne, le dernier micro dynamique de Shure

Les Nexadyne NXN8-C et NXN8-S viennent compléter la gamme des micros de scène dynamiques Shure.

La marque américaine équipe ces deux modèles d’une capsule double moteurs innovante, cardioïde et supercardioïde, pour un coût inférieur au KSM.

50 ans après avoir créé une légende comme le SM58, que propose Shure ? Quelle place pourraient occuper les Nexadyne 8-C et 8-S dans les parc de micros dynamiques ?

Présentation générale

Quand la célèbre marque américaine de micros, fondée en 1925 à Chicago, annonce la sortie d’un nouveau modèle, le monde de la musique retient son souffle. Pour preuve, le mythique SM58 a déjà 50 ans et il reste encore à ce jour une référence. Alors quand on a la chance d’ouvrir la boîte de ce Nexadyne, une certaine émotion vous envahit.

Dans sa housse semi-rigide, le Nexadyne impose déjà par son élégance. La préhension est bonne et agréable. On présume, par le poids, la qualité de fabrication, la robustesse du corps du micro et de sa grille. La pince qui est fournie avec est, comme à son habitude, de très bonne qualité. L’adaptateur en laiton 5/8’(ext):3/8’(int) est également fourni avec la pince. Extérieurement, rien ne distingue le N8-C du N8-S, hormis la petite inscription à la base du micro. Les grilles sont donc interchangeables. Bref, « c’est du Shure » !

Démontage

Le démontage est extrêmement simple et comme sur ses grands frères, la grille est vissée et le bloc qui maintient les moteurs est lui-même fixé par un petit écrou. Un assemblage classique qui a fait ses preuves. Le double moteur est un cylindre gainé d’un caoutchouc qui assure le maintien et réduit les chocs dans le corps en aluminium moulé du micro. La grille métallique est robuste. Elle est équipée d’un filtre anti pop, monté sur un plastique relativement souple. Le démontage de ce filtre très fin peut se faire à l’aide d’un petit tournevis et le nettoyage de celui-ci peut être réalisé à l’eau savonneuse, puis rincé à l’eau claire et enfin parfaitement séché avant d’être remonté.

Petites différences de taille des deux moteurs. Le QR code ne sert qu’à indiquer le numéro de série du micro.

La grille métallique peut donc être nettoyée séparément. Le maintien du double moteur est assuré latéralement par un joint circulaire en mousse. Assez dense, il est situé entre le bloc de fixation et la partie inférieure du Revonic. La vis centrale inférieure tient avec un petit écrou et est maintenue par le système de suspension du corps du micro.

On remarque que le bloc du double transducteur du 8/S est plus long que celui du 8/C. Un bel ouvrage très bien assemblé, assuré par des pièces de qualité, qui montre l’expérience et le savoir faire de la société.

Le double moteur Revonic

On peut dire que c’est une prouesse technique. Superposer deux moteurs, donc deux membranes dans le même corps d’un micro dynamique, c’est plutôt impressionnant ! Que dire de ce système Revonic ? Shure décrit ce nouveau système comme deux transducteurs appariés qui fonctionnent ensemble et sont électriquement en opposition de phase. Le système permet une réponse cardioïde et supercardioïde cohérente, permettant une réjection optimisée des bruits ambiants, en dehors de l’axe du micro. Mais côté son, qu’est-ce que ça donne ?