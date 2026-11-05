La console compacte sans compromis

La célèbre firme d’outre-Manche, active depuis les années 1970 et qui a rejoint le giron de Music Tribe à la fin des années 2000, est entièrement vouée aux consoles de mixage haut de gamme orientées scène. Midas avait présenté en 2020 sa série Heritage D avec la HD96-24, héritière des consoles analogiques H3000.

C’est cette fois une version plus compacte et légère du fleuron de la marque qui nous est confiée, la HD96-AIR.

LE MATÉRIEL

Précisons tout d’abord que la HD96-AIR peut être livrée, dans sa version TP, avec une valise de transport de belle facture, estampillée Midas. Ce qui frappe lors du premier contact, c’est la taille de l’écran. Avec ses 21’’, cet écran tactile full HD occupe à lui seul plus de la moitié de la surface de la console.

Il est inclinable sur cinq positions, ce qui rend l’utilisation très confortable. Il est réactif, et bien que l’affichage comporte un grand nombre d’informations, les zones d’appui restent bien proportionnées pour une utilisation rapide. Sa taille et le full HD font que tout reste parfaitement lisible.

On retrouve à sa droite une rangée de huit codeurs rotatifs accompagnés de huit boutons poussoirs, le tout configurable automatiquement ou bien par l’utilisateur. Notons que ces codeurs sont sensitifs : un simple contact du doigt les active. Au-dessus sont installés quatre bargraphs de 20 segments, affectés au master et au monitoring.

De la HD96-24 ne subsistent que trois faders motorisés de 100 mm, positionnés à droite du panneau inclinable. Ceux-ci sont configurables par l’utilisateur, et sont logiquement affectés par défaut aux masters (Left, Right et Mono). Ils sont accompagnés d’un petit afficheur TFT qui apportera des informations supplémentaires. Sur la droite se trouve une rangée verticale de 24 poussoirs assignables, accompagnés de 12 afficheurs TFT.

La console est compacte et relativement légère (16,5 kg), mais le design est soigné et ergonomique. Un grand ventilateur situé à l’arrière de la console assure le refroidissement.

La connectique est principalement située sur le panneau arrière. On retrouve seize connecteurs XLR qui peuvent être soit des entrées/sorties analogiques, soit AES/EBU. Les interfaces AES50 sont en etherCON, elles peuvent être utilisées en 2 x 2 pour assurer une redondance. Les interfaces Snake (HyperMAC) sont disponibles en etherCON et en fibre optique. La redondance est également possible.