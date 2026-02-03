Le must pour vos mesures sans fil

Mipro propose depuis des années une gamme HF professionnelle encore trop peu connue au regard de ses performances. En début d’année, nous présentions la série ACT800 en version double canal. Voici maintenant l’ACT818, le modèle demi-rack, accompagné de l’émetteur plug-on TA-80. Ce duo se révèle idéal pour les mesures de systèmes de diffusion : léger, solide et très simple à configurer. De quoi devenir un indispensable dans le sac de tout technicien.

PREMIER COUP D’ŒIL

Le récepteur ACT818 adopte un format demi-rack sur 1U. L’écran fluorescent (VFD) au centre est parfaitement lisible, bien qu’il rappelle gentiment les écrans des autoradios. Toutefois, en toute circonstance, dans un environnement sombre ou lumineux, la lisibilité est garantie à 100 %. Les infos essentielles sont affichées d’un coup d’œil : niveau RF, antenne utilisée (A ou B), batterie de l’émetteur, groupe, canal, fréquence et vumètre audio. La navigation se fait via un unique bouton rotatif qui permet de régler rapidement et simplement les paramètres. Il n’y a pas de menu à faire défiler. Cet écran est économique mais efficace. Le bouton de synchronisation (ACT) est placé en façade et intègre le port infrarouge à l’intérieur. La sortie casque 6,35 mm a été supprimé sur ce format de machine, c’est un petit regret.

À l’arrière, tout est bien rangé et facile à identifier. L’alimentation passe par un bloc secteur 12 V : un choix qui permet de garder le récepteur compact, mais qui impose de bien sécuriser le petit connecteur pour éviter qu’il ne se débranche en prestation. Les antennes se branchent sur des connecteurs TNC vissables, un peu plus rassurants que de simples BNC. En prime, elles sont alimentées en +8 V, obligatoire pour un déport avec des antennes actives. Côté audio, la sortie XLR symétrique est équipée d’un ground lift et d’un sélecteur de niveau (-6 dB, 0 dB ou +16 dB) pour s’adapter à tout type d’entrée console. Pas de sortie jack TRS ici – dommage pour ceux qui aimeraient attaquer un pédalier. Bonne surprise en revanche : la sortie numérique AES3 sur XLR est bien présente, chose assez rare pour un produit à ce budget-là. Deux connecteurs BNC autorisent de la synchronisation de wordclock avec le récepteur, preuve du désir de Mipro de répondre aux exigences professionnelles. Les ports RJ11, eux, permettent le pilotage via le logiciel Mipro.

Le TA-80 est un émetteur plug-on XLR, tout en métal, pensé pour le terrain. L’écran OLED, petit et un peu sombre, affiche les informations importantes (fréquence, batterie et signal audio). Seulement trois boutons sont disponibles sous l’écran : le premier sert à l’allumage, les deux autres permettent de modifier les paramètres. Le rétroéclairage s’allume automatiquement dès qu’une action est effectuée, ce qui rend l’affichage bien plus lisible. Le boîtier est équipé de deux contacts métalliques pour recharger la batterie Li-ion fournie. En dessous se trouve un discret switch pour couper le signal audio ; heureusement, une petite diode rouge s’allume pour confirmer l’action. Enfin, l’emplacement de la pile rechargeable s’ouvre via une trappe coulissante sur le côté, pas très pratique d’ailleurs. Cela dit, grâce à la station de charge fournie, il n’est généralement pas nécessaire d’y accéder fréquemment.