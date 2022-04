Au sein du vaste catalogue de Nexo, la gamme ID contient les produits optimisés pour l’installation. Ils s’orientent sur des éléments de conception spécifiques : enceintes en métal, gamme d’accessoires étendue et directivités travaillées. Ainsi, la colonne ID84 repose sur son propre brevet pour la diffusion des aigus.

DESCRIPTION DU SYSTÈME

La solution ID84 se compose en réalité de trois produits : une colonne large-bande (ID84), sa déclinaison fournissant un renfort de grave (ID84L), et un sub au format colonne (IDS312) sur lequel les ID84 viennent se poser à la bonne hauteur.

Les ID84 existent en trois versions : la version touring possède une grille apparente (avec un tissu maillé derrière) et une connectique Speakon, tandis que la version installation est recouverte d’un tissu acoustique résistant (RAL au choix) avec un câble sous presse-étoupe. La version TIS est un hybride en Speakon et tissu RAL en façade. La version installation est classée IP54, les deux autres sont IP2x.

La colonne ID84 est composée de huit petits boomers de 10 cm

(4”) et de huit tweeters à dômes de 1”, raccordés par un filtre passif. L’ensemble annonce une pression maximale de 135 dB

SPL crête à 1 m sur une bande passante de 90 Hz à 20 kHz. L’ID84L est identique mais sans tweeters, ce qui limite son niveau maximum à 132 dB SPL et sa bande passante à 1,5 kHz.

Le sub IDS312 délivre 138 dB SPL entre 40 Hz et 150 Hz grâce à ses trois boomers de 30 cm (12”).

La disposition des tweeters a fait l’objet d’un brevet, afin d’optimiser deux couvertures différentes dans la portée. Pour se faire, un switch situé à l’arrière de l’enceinte modifie le filtre passif, et bascule ainsi entre 10° et 25° de directivité verticale. Il convient également d’associer le bon preset dans l’ampli « processé », respectivement « Narrow »

et « Broad ». La directivité dans le sens horizontal reste, dans les deux cas, annoncée à 100° d’ouverture.

ACCESSOIRES

Une gamme complète d’accessoires se fixe sur l’arrière de la colonne. Pour l’événementiel, on peut adapter une embase de pied ou utiliser un stand pour poser directement au sol. Il existe des des lyres inclinables, des pinces pour suspendre à des structures, et la possibilité de coupler des enceintes entre elles en vertical (voir ci-dessous). Pour l’installation, tous les cas de fixation murale sont couverts, selon que l’angulation soit permise en horizontal et/ou en vertical, et selon le poids (colonnes unitaires ou couplées).

UTILISATION

Les tweeters étant dirigés vers le bas, le champ acoustique résultant est étudié pour couvrir une audience debout une fois l’ID84 enfichée sur l’IDS312. Cette opération s’effectue très simplement : quoique pesant 30 kg, le sub se manipule à une seule personne grâce à une poignée judicieusement placée, et l’ID84 s’emboîte facilement dans le sub. Un seul câble suffit alors pour alimenter les deux éléments.

Dans des configurations accrochées, il est possible d’accoupler deux ID84 tête-bêche, ce qui a pour effet d’élargir la couverture de l’aigu (de manière asymétrique si on opte pour deux ouvertures différentes sur chaque colonne) mais aussi de gagner en portée du grave. Ce couplage des boomers peut encore être augmenté en rajoutant des ID84L (jusque quatre colonnes accouplées en tout), formant ainsi une ligne de boomers de 4 m de hauteur.