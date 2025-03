Présentation

Plus rond que les autres machines de notre liste, ce Moover Spot 120 cache en son sein plus de place pour nous offrir plus d’options. En haut de la tête, on trouve donc la lentille du spot entourée des sept LEDs wash. Les branches, tout comme le corps de la machine, sont arrondies. Sur la base, on trouve à l’avant un écran accompagné de deux LEDs DMX et ERR ainsi que quatre boutons de configuration.

À l’arrière, la connectique est sommaire, DMX trois broches In/Out, un connecteur d’alimentation powerCON, mais pas de powerCON Out, donc pas de possibilité de réaliser des pontages. Bien dommage pour un projecteur si complet.

Enfin, sous la carcasse, se situent deux camlocks pour fixer la plaque du crochet, une accroche pour élingue, et quatre tampons antidérapants.

Si on apprécie les plastiques qui sont de qualité, on regrette l’absence de poignées, même si les 6,3 kg de ce spot ne sont pas très lourds à soulever. Enfin, la forme ronde de la base crée des renfoncements qui gênent la vue au moment du câblage ou de l’adressage, rien de rédhibitoire cela dit.

Source et optique

Ce Moover Spot 120 inclut une source LED de 120 W (comme son nom l’indique), mais là où les autres machines du comparatif offrent des angles d’ouverture plutôt serrés de 15° environ, nous avons ici 25° d’ouverture, pratique pour éclairer plus large ou des personnes en entier.

Et bien sûr, le grand ajout ce sont les sept LEDs RVBB qui permettent d’ajouter de la couleur sur notre faisceau blanc, ou une couleur contrastée au besoin.

Les menus

La structure des menus de ce Nicols diffère de celle des autres, avec beaucoup de sous-menus accessibles dès la page d’accueil. On peut changer la langue d’affichage, choisir l’orientation de l’écran et entrer dans les menus depuis là. Dans les absents notables, que l’on trouve sur les autres, l’impossibilité de brider les axes pour des modes totem ou d’utiliser la machine contre un mur. Le menu test est un mode manuel permettant de piloter les paramètres un par un, et l’onglet info affiche beaucoup de détails sur l’état du spot.