Fresnel silencieux

Nicols est une marque française située dans la région d’Annecy qui nous a plutôt habitués à un catalogue lumière destiné aux clubs et au DJing. Elle dispose cependant d’une gamme orientée théâtre et opéra avec quelques découpes et Fresnel, dont le Scena 600 IP Z RGBALC FR qui nous est proposé aujourd’hui. Comme il vise des milieux exigeants, la qualité de la lumière doit donc être irréprochable. Allons vérifier ça.

Découverte

La transition LED n’épargne pas nos habitudes. Si on a décidé de passer par la case rétrofit, on va pouvoir conserver nos chers PCs et découpes en lentille convexe, mais presque tous les PCs LED sont des Fresnel, habitudes internationales oblige. C’est également le cas de ce Scena 600. Il est relativement compact, hormis la partie électronique saillante située en dessous. Il est possible de poser le projecteur verticalement sur le support de porte-filtre, ou bien à l’horizontale, quatre patins étant prévus à cet effet. La lyre est située sur un rail bloqué de chaque côté par des loquets simples à déverrouiller, ce qui permet de la déplacer pour assurer l’équilibrage du projecteur.

Et c’est tant mieux car le zoom est externe, la lentille sortant d’une quinzaine de centimètres, ce qu’il faut prendre en compte lors de l’installation. Si l’on pouvait mettre un petit bémol, ce serait sur la lyre, qui manque de pouvoir de serrage. Par exemple, si vous voulez soulever le projecteur du sol, celui-ci étant posé à la verticale, la lyre ne va pas rester bloquée, le corps sera entraîné par le poids du module électronique.

Parlons de cette partie basse justement, quatre boutons tactiles et quatre physiques permettent de manipuler les menus, mais également le projecteur. En effet, en mode manuel, les quatre boutons rotatifs cliquables permettent de modifier tous les attributs dans différents modes, mais nous y reviendrons. Sur le dessus, un point d’accroche pour élingue nous saute aux yeux et à l’arrière nous attendent des connecteurs sous protection (le projecteur étant IP65), avec double Ethernet, alimentation en True1 In/Out et… du DMX trois broches. Dommage, on a frôlé le sans faute. Il faudra prévoir vos adaptateurs.