Barre de LEDs glaciale

Après l’essai du Fresnel Scena 600, Nicols nous propose aujourd’hui en test sa barre UltraFrost. Au menu, des LEDs RVB et d’autres blanches, du pixel mapping, un générateur d’effets complet, des solutions d’accastillages intelligentes, une construction IP65 et enfin, grande nouveauté cette année sur ce type de projecteurs, un frost électronique. Alors qu’est-ce qu’on attend ?

Découverte

Elles sont loin, les barres de 12 LEDs d’il y a une dizaine d’années. Pourtant toujours efficaces, elles ne permettaient « que » de définir une couleur et d’effectuer des effets de pixel. Depuis, le JDC1 a changé la donne, ouvrant à la fois le champ à toute une gamme de projecteurs tilt/strobe/wash, mais faisant également évoluer le petit monde des barres de LEDs, avec désormais de très nombreuses fonctionnalités, notamment la distinction LEDs blanches pour le strobe/LEDs RVB pour la couleur.

Nicols UltraFrost Bar reprend ce principe avec de nombreuses petites LEDs wash et un bandeau de LEDs blanches central permettant des effets éblouissants.

Physiquement, la barre mesure 1 m de large et pèse 10 kg. IP65, elle n’est pas des plus légères, mais reste très largement transportable. La partie alimentation et électronique déborde à l’arrière, avec en son sein un écran de paramétrage flanqué de quatre boutons tactiles et sur les côtés la connectique. Au programme, alimentation In/Out en True1, DMX cinq broches In/Out et double Ethernet entrées et sorties sont situées à chaque extrémité du module d’électronique, un positionnement somme toute classique.

L’un des points sur lequel Nicols veut faire la différence, c’est au niveau de l’accastillage. Par défaut, nous avons à disposition deux platines/lyres coulissantes verrouillables par goupilles sur ressort permettant de poser le projecteur au sol et de l’orienter ou d’y fixer des crochets. Mais la marque haut-savoyarde ne s’arrête pas là et permet de fixer la barre par le côté de plusieurs manières. Le pack « UltraFrost Rig » proposé en option est composé d’un crochet que l’on va pouvoir fixer en bout de barre pour la positionner verticalement sur un pont et d’une platine de sol lourde permettant d’accrocher la barre dans le même sens.