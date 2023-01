Prolights Smart BatPlus G2 – Par LED

Un design entièrement revu

Qui dit SmartBatPlusG2 implique qu’il a existé une première génération. Mais contrairement à ce qui se fait régulièrement, ce nouveau modèle n’a pas grand-chose à voir avec son prédécesseur. Le premier SmartBat était un PAR LED étanche plutôt classique d’aspect, cubique, de finition argent brillant, quand notre G2 revêt une livrée en forme de cigare, toute en rondeur et noir mat. Les LEDs passent de 12 à 20 W, et bien plus de fonctionnalités sont proposées.

Notre Smart BatPlus G2 dispose en effet d’un design assez unique dans sa gamme, très sympathique d’aspect. Sur le dessus, on trouve les quatre LEDs, enchâssées dans un disque rond, le tout entouré d’un accessoire biseauté permettant de masquer la source. Au milieu, on trouve le récepteur IR pour la télécommande optionnelle. La surface du corps de la machine est lisse, hormis quelques trous de ventilation et une protubérance d’un côté, un cache aimanté masquant la connectique quand celle-ci n’est pas nécessaire. On y trouve des branchements au goût du jour avec de l’alimentation en True1 et du DMX cinq broches In et Out. Également présent dans ce renfoncement, le bouton d’alimentation, qui peut être actionné même quand le cache est en place, ce dernier disposant d’un bouton déporté. Enfin, on trouve trois vis de chaque côté du cache, qui nous permettront de venir fixer les porte-lyres.

Sous le projecteur, on trouve les poignées de blocage de la batterie, une patte permettant de donner de l’angle à la machine, et l’écran de paramétrage jouxté de quatre boutons tactiles.

Une personnalisation bien amenée

Si vous n’appréciez pas le style noir mat de la machine, ou simplement pour des besoins d’esthétisme ou d’intégration, Prolights propose tous les accessoires du SmartBat en quatre couleurs. Noir d’origine, blanc, or et argent.

Pour changer la couleur de la coque, il n’y aura pas à enlever la précédente, IP65 oblige. Les coques de couleur sont en effet des étuis dans lesquels se glisse le projecteur. Il faudra retirer le cache-source, ce qui ne demande que de lui faire réaliser un quart de tour, puis placer la machine dans sa livrée colorée, pour ensuite sécuriser quatre vis à la base. Le tout sera peaufiné à l’aide d’un chapeau prenant la place du top hat, toujours à déplacer d’un quart de tour. Le tout est assez rapide à réaliser.

Il nous manque de quoi fixer le projecteur sur une structure, ou le placer au sol avec un angle, ce à quoi Prolights a pensé en proposant une lyre et une platine de sol optionnelles. Celles-ci vont se fixer à l’aide de deux pattes qui viennent prendre place dans les six pas de vis situés de chaque côté des connecteurs. Cerise sur le gâteau, ces accessoires viennent également dans les mêmes coloris.