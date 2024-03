Résolument compacte et portable

La famille CP correspond à l’entrée de gamme du fabricant avec des fonctionnalités simples et intuitives. Il existe deux modèles amplifiés d’enceintes large bande avec un 8’’, un 12’’.

La compacité de l’enceinte vient tout de suite attirer notre regard. Sa forme plutôt carrée laisse apparaître un pan incliné sur la partie latérale gauche pour pouvoir la positionner en retour. Sa grille en acier perforé nous permet clairement de visualiser la conception interne avec un haut-parleur de grave de 12’’ et un moteur d’aigu de 1,4’’. Elle est équipée de deux poignées, la première sur la partie supérieure et l’autre sur la face avant gauche. Un poids plume de 13,7 kg lui confère la première place sur le plan de la légèreté.

C’est aussi la plus compacte en termes de gabarit. La directivité annoncée est un peu plus étroite que les autres avec une ouverture de 75° sur le plan horizontal par 75° sur la verticale. La connexion Bluetooth n’est pas prévue au même titre que l’utilisation d’une application de contrôle à distance. Le panneau de connectique à l’arrière est lisible et explicite pour tout type d’utilisateur. Elle est équipée d’un simple puits de 35 mm pour montage sur pied à 0° et de deux inserts M8 pour accrocher l’enceinte via un support optionnel en U.

À noter que seule l’entrée B permet le raccordement d’une source micro et que la sortie Mix est un mélange de toutes les entrées après ajustement du gain.