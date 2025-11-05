Une enceinte colonne trois voies, faite pour la mobilité.

QSC étend sa gamme d’enceintes amplifiées « K » avec la KC12, une enceinte colonne modulaire trois voies compacte, conçue pour répondre aux besoins de la diffusion sonore façade mobile de moyenne puissance, ou du retour, placée derrière ou sur le côté.

La hauteur de son guide d’ondes HF est adaptable, et son extension en réponse dans le grave est prise en charge par son élément 12’’ associé, dont le DSP propose différentes balances tonales.

Présentation générale

Le kit faisant l’objet du test se compose d’une paire d’enceintes colonne KC12, dont le montage repose sur l’assemblage très aisé de trois éléments.

L’élément grave compagnon KC12S sert à la fois d’extension en basses fréquences et de support à l’ensemble.

Il est pourvu d’une embase femelle à contacts électriques, dans laquelle sont enfichées les deux autres parties, elles-mêmes conductrices du signal amplifié.

L’une est un élément contenant les haut-parleurs de la partie MF/HF (KC12T).

L’autre est un élément d’extension (KC-SP32).

Leur déploiement dépendra du besoin en hauteur de la voie HF par rapport à la position d’écoute de l’auditoire (debout, assis, sur sol plat ou sur gradins).

La section amplification et tout le traitement du signal résident dans l’élément grave 12’’, à évent bass-reflex.

L’alimentation électrique se fait par un cordon IEC à sécurisation mécanique

(dite V-Lock). La face verso du caisson, pourvue d’un afficheur LCD rétroéclairé, de sélecteurs, et de potentiomètres rotatifs, offre à l’utilisateur le choix parmi des préréglages de sensibilité (niveau microphone ou ligne), ou de procéder à toute égalisation nécessaire, ou d’appliquer si besoin un effet de réverbération.

Son panneau arrière est équipé de connecteurs audio, permettant à l’utilisateur d’y relier rapidement les sources et procéder à tout ajustement nécessaire de leurs niveaux en entrée, de leur mixage, et du niveau général de travail.