RCF Evox 12

PRÉSENTATION

La société RCF est coutumière des productions de qualité. L’Evox 12 ne souffre donc d’aucun défaut de fabrication ou de finition. Le multiplis est utilisé aussi bien pour le sub que pour la tête. Le caisson a des dimensions généreuses (41,4 x 60,2 x 58 cm), pour une masse de 28 kg. Cette masse assez importante a été prise en compte dans la conception ergonomique du caisson. RCF a positionné trois poignées pour faciliter la manutention, une sur le dessus et deux sur les côtés. Afin de limiter les efforts lors des déplacements entre deux points distants, le sub est équipé d’un trolley avec deux roulettes. Le module regroupant les amplificateurs de classe D est positionné à l’arrière, bien en retrait, protégé entre les montants du trolley et la caisse. Il a en charge d’alimenter le haut-parleur de 15” au néodyme et la colonne. RCF a opté pour un système actif deux voies avec filtrage Fir, signe de l’utilisation de technologies récentes. La colonne et ces huit haut-parleurs au néodyme de 4” se positionnent sur un mat standard au diamètre de 35 mm.

EXPLOITATION

Il est difficile de faire plus simple. L’Evox 12 s’apparente à une enceinte amplifiée avec pour entrée une XLR et pour réglage principal le niveau de sortie. Point d’afficheur ou de petite console de mixage sur ce produit, ne cherchez pas l’application pour smartphone, la réverbération ou la correction paramétrique. A l’image de la Ferrari F40 équipée de câbles en lieu et place des poignées intérieures de porte afin de gagner du poids, l’Evox 12 va à l’essentiel avec efficacité. Un commutateur à glissière permet la sélection du niveau d’entrée, ligne ou microphone. Il est aussi possible, en actionnant un commutateur poussoir, de booster le grave. Une cloche centrée sur le 80 Hz se charge de cette correction. Au chapitre des sorties, en niveau ligne, au format XLR ou jack 6,35 mm, nous avons une recopie de l’entrée. La sortie amplifiée Speakon doit être reliée à la colonne par un câble haut-parleur. La liaison mécanique par simple tube métallique entre la tête et le sub ne peut pas assurer la connexion audio entre ces deux éléments.