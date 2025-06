Une enceinte façade compacte, multi-usage, à définition étendue

Parmi la gamme d’enceintes colonne compactes et bi-amplifiées NXL Series, RCF propose le modèle NXL 14-A, conçu pour répondre aux exigences de la diffusion sonore façade, en tant que système principal de moyenne puissance, ou comme complément d’un système façade de plus grande envergure. Il offre la possibilité d’adapter sa dispersion HF par le biais d’un pavillon rotatif, et d’être couplé au SUB-AX, l’élément sub-grave associé.

Présentation générale

Le kit faisant l’objet du test se compose d’une paire d’enceintes NXL 14-A, à filtrage actif et bi-amplification intégrés. La réponse en fréquences de la NXL 14-A s’étend de 80 Hz à 20 kHz à -6 dB à la mesure.

Un sélecteur permet de choisir rapidement l’un des trois presets d’égalisation : Linear (optimisation de référence), Boost (accentuation en basses fréquences) et Stage (optimisation particulière lorsqu’utilisée en nez de scène).

Le concept de la NXL est basé sur le montage dans une enceinte à évent bass-reflex d’une paire de haut-parleurs néodyme LF 6’’, organisés en montage dit d’Apolitto, et d’un haut-parleur HF 1’’ central. Leurs impédances moyennes n’ont pas été communiquées par le constructeur.

RCF souhaite proposer une enceinte de diffusion compacte, orientée façade, de petite à moyenne portée, utilisée comme système principal ou bien comme élément front-fill, dont la dispersion HF est variable, grâce à un pavillon orientable.

On peut passer de 100° H x 70° V en configuration standard, à 70° H x 100° V après rotation de 90° du guide d’onde.

Étonnante, au regard de son facteur de forme « réduit », la restitution fidèle et généreuse du registre grave assurée par la paire de transducteurs 6’’, même à forte sollicitation, est une qualité majeure de la NXL, comparée à d’autres enceintes de format équivalent, habituellement déficitaires en basses fréquences. Par ailleurs, les évents dits bass-reflex ont une forme qui assure un écoulement laminaire, exempt de bruits.

Ici, pas de cellule HPF (ou coupe-bas) classique en protection sur la voie LF, mais un contrôle maîtrisé de l’excursion des transducteurs, assurée par une technologie propriétaire de traitement du signal appelée bass motion control (BMC), développée par RCF, et implémentée dans un large éventail d’enceintes amplifiées de la marque.

La reproduction des très basses fréquences sera confiée aux éléments subwoofers compagnons : le SUB 15-AX ou le SUB 18-AX en fonction du besoin. Ils ne font pas partie du kit testé ici.

Pour la partie HF, RCF propose des systèmes électroacoustiques naturellement « phase compatibles » entre eux, par le biais d’une seconde technologie embarquée, baptisée FIRPhase (filtrage FIR à phase linéaire particulière à RCF).

Cette particularité est un atout majeur, notamment dans le cadre d’un design dit immersif. La relation de phase entre les éléments discrets qui composent le système de diffusion est cruciale, pour ne pas altérer le timbre des sources sonores qui s’y déplacent, au gré du mixage objet.

Cet atout offre plus généralement à l’utilisateur final des conditions facilitées d’alignement rapide sur le terrain. La restitution améliorée des transitoires dans la partie intelligibilité du système est un autre bénéfice direct.