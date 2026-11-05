Succession à haut risque

Parfois, les changements de générations de projecteurs sont de simples mises à jour. Parfois. Mais quand il s’agit de remplacer le MegaPointe, machine présente dans tous les plans de feux et de fait grand succès commercial de Robe, les enjeux sont tout autres. On a attendu longtemps le MegaPointe à LED, nous arrive finalement un GigaPointe à source laser. Alors, l’attente en valait-elle la chandelle ?

Découverte

Bon, question look, personne ne va tomber de sa chaise, les projecteurs de type lyre de Robe sont toujours sobres et ça ne change pas. Difficile même, parfois, de distinguer qui est qui tant les formes des coques se ressemblent. Même le caractère IP65 de cette lyre n’est que peu trahi, les capots ne disposant chacun que de quatre vis. La lyre est assez lourde pour ses dimensions, IP65 oblige, mais à moins de 27 kg, on reste dans des chiffres acceptables pour qui veut la porter seul, c’est 5 kg de plus que le MegaPointe (qui était IP20).

Les poignées restent confortables, la solidité au rendez-vous, seule la face avant du socle trahit cet anonymat, avec le logo GigaPointe bien visible, un logo NFC qui nous renseigne sur le fait que l’on pourra paramétrer la machine à l’aide de nos appareils mobiles, et un grand écran couleur accompagné de ses quatre boutons de commande.

À l’arrière de la tête, six vis permettent de dégager une trappe masquant la source. Revenons sur la base : à l’arrière, on trouve des connectiques résistantes aux intempéries, à savoir deux Ethernet, du DMX cinq broches In/Out, mais seulement une alimentation True1 en In.

Il ne sera donc pas possible de ponter plusieurs machines, dommage vu que la consommation maximale annoncée est de 500 W. Une trappe, située entre les connecteurs, recouvre l’accès au fusible et à la batterie de l’écran. Enfin, sous la machine, rien de particulier à signaler, on y voit quatre camlocks et un point d’accroche pour élingue.