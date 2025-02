Découpe tous terrains

Dans le comparatif de découpes du printemps dernier, nous avons notamment pu tester la découpe T11 de Robe, dotée d’une source de 350 W. Prévue pour un usage en intérieur, il lui manquait un pendant en IP65. C’est donc la iT12 qui s’en charge, et le constructeur tchèque en profite pour faire une mise à jour, avec 500 W sous le capot. Voyons donc ce que propose ce projecteur asservi qui ne dit pas son nom.

Aspect extérieur

En introduction, nous avons comparé cet iT12 à son petit frère T11, mais c’est très réducteur. Certes, sur le plan extérieur, les deux projecteurs se ressemblent comme deux gouttes d’eau avec une seulement 30 mm de différence sur une dimension. Mais c’est à l’intérieur que tout se joue. Nous avons qualifié ce projecteur de découpe, mais l’on pourrait plutôt parler d’asservi sans rotation. En effet, Robe propose un module de gobos motorisés pour le T11, mais ce T12 est équipé de roues de gobos, d’un zoom motorisé, iris, frost, prisme… et couteaux. Tout ça ? Presque, certains de ces modules sont en option. Le premier bloc contient l’iris et les couteaux, et le deuxième les gobos et la roue d’animation. Et on peut également changer la lentille frontale, pour une Fresnel ou PC.

Quoi qu’il en soit, tout cela ainsi que la construction IP65 alourdit sérieusement notre machine, avec 25 kg sur la balance.

Loin du design classique d’une découpe, iT12 est monobloc, seul un porte-accessoire à l’avant permet d’ajouter des accessoires tels des volets. Deux poignées de serrage permettent le réglage du Tilt. Elles sont dotées d’une échelle en degrés pour mieux se repérer. On trouve à l’arrière une poignée qui n’est pas de trop vu le poids de la bête. L’écran est situé sur l’un des côtés à l’avant, ce qui n’est pas le plus simple pour l’atteindre selon la position de l’opérateur. À l’arrière sont situés les connecteurs avec double Ethernet, DMX en XLR cinq broches, alimentation en True1 In/Out, USB-A et fusible.

Pour supporter tant de masse, la lyre est renforcée, avec des triangles de métal.