What The !

Robe aime bien, de temps en temps, ajouter une touche d’humour dans le nom de ses projecteurs. C’était déjà le cas avec le BMFL, c’est encore plus flagrant aujourd’hui avec ce WTF!. La mode étant aux projecteurs de type wash pixels plus strobe sur Tilt, il était logique que la marque tchèque s’en empare, mais à sa sauce, avec plein de surprises dedans.

Découverte

WTF! est une machine à part dans le marché des strobes/washs sur Tilt. Déjà, la marque y a ajouté le Pan, les deux axes sont sur rotation infinie et surtout, les deux parties du wash et le strobe sont posés sur un train de zoom motorisé. Le tout nous donne un projecteur plus que versatile, hybride, entre lyre classique et strobe/wash. Extérieurement, comme toujours chez Robe, c’est du solide.

La construction IP65 et les nombreux moteurs en font un projecteur assez lourd avec ses 32 kg. Des poignées sur la lyre n’auraient pas été de trop. Motorisation des optiques oblige, la dalle ne présente que deux rangées de LEDs wash, plus séparées du strobe central que sur un wash/strobe classique du fait de la présence des chariots. Une bonne quantité de place est donc perdue au milieu. À l’arrière de la tête, quatre ventilateurs font la loi, cernés par des logos Robe. La lyre est large, participant à l’aspect massif de la machine.

Sur la base, pas d’écran tactile, ce sont quatre boutons qui nous permettront de naviguer dans les menus. On peut voir à côté le logo WTF! et le badge NFC nous indiquant la possibilité de configurer les paramètres à l’aide d’un téléphone et de l’application Robe COM. À l’arrière, on trouve un double Ethercon, du DMX cinq broches In/Out et une alimentation en True1 uniquement en entrée, le projecteur consommant jusqu’à 1 400 W, habitude chez Robe sur ses machines gourmandes en watts. Reste à faire un tour en dessous, l’entraxe des omégas est de 140 mm, on peut les placer dans huit camlocks au choix, et nous disposons de deux emplacements pour élingues de sécurité.