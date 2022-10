Sennheiser XS Wireless IEM

PREMIER COUP D’ŒIL

Le design est sobre et élégant. Le boîtier métallique est entièrement noir. Il me paraît à la fois solide et léger, voilà ce dont on a besoin pour le transport ! L’écran LCD situé au centre de l’appareil affiche toutes les données auxquelles l’utilisateur a accès. Il n’y a pas de menu ni d’autres options d’affichage, tout est là. La visualisation est très efficace car la luminosité est élevée et les informations sont visibles quel que soit l’angle de vue. Je précise cela car ce n’est pas systématiquement aussi performant sur d’autres appareils concurrents. L’allumage se fait avec un appui court sur le bouton Power tout à droite. Ensuite, grâce aux boutons Haut et Bas, je sélectionne l’un des trois domaines, à savoir : audio, preset ou tune. Enfin, avec le bouton Set , j’ai accès aux paramètres figurant dans ces domaines. Chaque changement s’affiche sur l’écran, c’est très simple à utiliser. Un quatrième bouton est également présent pour assurer la synchronisation du boîtier ceinture. La cellule d’émission infrarouge est astucieusement dissimulée à droite de l’écran, sous la face avant noire. Pour finir, une prise casque permet de contrôler le mix qui est envoyé dans le système. En cas de problème, cela permet d’identifier à quel endroit (émetteur ou récepteur) la défaillance apparaît.

La face arrière est claire et lisible. Les connexions sont réduites à l’essentiel. Côté audio, le mix qui sort de la console peut être relié avec deux XLR symétriques ou bien deux jacks 6,35 mm. C’est toujours pratique d’avoir le choix pour un produit de cette gamme. Dans le cas d’une utilisation en mono, il faut se brancher dans l’entrée Left. Cependant, je déconseille ce choix-là. Même pour un ou une débutante en la matière, il est vraiment important pour le confort de privilégier la stéréo ! À gauche de la partie audio se situe la prise pour le transfo d’alimentation électrique fourni dans le kit. Pour finir, l’antenne d’émission de la fréquence FM se connecte en BNC, elle est indispensable au fonctionnement de la transmission HF et je conseille de ne pas enfouir l’arrière de l’émetteur au fond d’un rack. Il convient de le positionner si possible en hauteur et sans obstacle entre l’antenne et le récepteur.

Justement, concernant le boîtier, ce qui me marque en premier, c’est le poids. Sennheiser annonce 110 g avec les piles. C’est vraiment un point fort car on souhaite tous qu’il soit le plus discret possible pour le confort pendant le spectacle. Il est conçu entièrement en plastique sauf le clip de ceinture qui est métallique. Du côté de la taille, là aussi, il se situe dans les petits boîtiers. Pas de surprise, c’est le potentiomètre de volume qui allume l’appareil. À l’intérieur de la trappe, je retrouve les trois mêmes boutons que sur l’émetteur pour agir sur les paramètres audio et HF.