Présentation

Extérieurement, pas de surprises pour ce Shark Spot Two, c’est une lyre spot tout ce qu’il y a de plus normale. Showtec a placé le nom de la machine dans des cartouches sur la tête (qui n’ont pas l’air de vouloir rester bien longtemps, il faudra vite les recoller), et les bras affichent le logo Shark stylisé. Malgré le poids réduit de la carcasse (6,2 kg), les concepteurs nous gratifient de deux poignées de transport.

À l’avant du projecteur, sur la base, un petit écran monochrome nous attend, flanqué des quatre classiques touches de contrôle, d’une LED indiquant la présence du signal DMX et d’une seconde pour la télécommande infrarouge fournie de série (bon point pour Showtec). De l’autre côté, la connectique est complète pour cette gamme, avec DMX trois broches In/Out et une alimentation en powerCON In/Out. Un interrupteur et un fusible terminent le tableau.

Enfin, sous la base, outre les indispensables pieds en caoutchouc, Showtec a ajouté deux camlocks pour le crochet. Du très classique, mais complet.

Source et optique

Si son petit frère, le Shark Spot One, est équipé d’une source de 60 W, ce sont bien 90 W de LEDs blanches qui nous sont proposés ici. Comme ses concurrents hormis l’Intimidator Chauvet DJ, la focale est fixe, avec 15° d’ouverture annoncés, ce qui en fait sur le papier la source la plus lumineuse du comparatif quand on fait le ratio watts/ouverture. Nous allons donc rester attentifs à ce sujet.

Les menus

L’écran est petit, on l’a dit, et en noir et blanc, mais il permet d’afficher plusieurs lignes d’options à la fois, ce qui permet de se repérer plus facilement. Outre le mode et l’adresse DMX, on va disposer de tout ce que l’on est en droit d’attendre dans ce type de machines, avec les modes Son, Auto (défini par des programmes au choix) ou DMX, les inversions d’axes, le reset… et un menu de calibration pour ajuster des paramètres qui seraient décalés. On note en revanche l’absence d’outils de type mode totem ou de limitation des axes.