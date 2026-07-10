L’IEM change d’ère

Avec l’Axient Digital PSM, Shure fait entrer le retour in-ear HF dans une nouvelle ère. Pensé pour les tournées de grande envergure et les projets exigeants, ce système repose sur une architecture numérique évolutive, associant l’émetteur quatre canaux ADTQ, le récepteur de poche ADXR et le combiner d’antennes AD8C. L’objectif est clair : optimiser l’efficacité spectrale, renforcer la fiabilité des liaisons et offrir une qualité audio optimale.

PREMIER COUP D’ŒIL

L’émetteur ADTQ adopte un format rack 1U robuste, fidèle aux standards de la série Axient Digital. Le large écran couleur en façade permet une lecture immédiate des niveaux audio d’entrée, de la fréquence d’émission et des informations en provenance des récepteurs via l’accessoire ShowLink. La navigation dans les menus s’effectue à l’aide du rotatif « Control », des quatre touches « Function » et des boutons « Enter » et « Exit ». L’univers est immédiatement familier pour les utilisateurs habitués à la gamme. Sur la gauche de l’écran, un switch permet de couper la transmission RF manuellement. Attention : cette action s’applique à l’ensemble des canaux de l’appareil. Le port « IR » assure la synchronisation avec les récepteurs. Le monitoring des signaux audio dispose d’un réglage de volume et d’un connecteur mini-jack en façade. Le combiner AD8C n’est sommaire qu’en apparence. À l’avant, l’écran détaille le mode utilisé pour combiner les signaux RF entrants. Le schéma est parfaitement clair et évite toute confusion pour l’utilisateur.

L’arrière de l’ADTQ dévoile une connectique complète : huit entrées combo jack/XLR commutables en AES3 via un switch global, double réseau Dante redondant pour l’audio, ports de contrôle et quatre sorties RF indépendantes. Une architecture pensée pour les configurations complexes et les déploiements en rack dense.

À l’arrière, l’ADTQ révèle toute sa dimension professionnelle. Une attention particulière a été portée à la ventilation de la machine, avec des entrées d’air à l’avant et sur la gauche, puis une sortie d’air avec un diffuseur en plastique sur le flanc droit. Les entrées audio combo acceptent aussi bien l’analogique que l’AES3 numérique via un switch physique. Attention, ce choix est valable pour toutes les entrées de l’appareil. Il est également possible d’acheminer l’audio via un réseau Dante redondant (48 kHz ou 96 kHz). La sélection se fait dans le menu audio. Les deux ports sont paramétrables en mode Switched pour un réseau en cascade ou en mode Redundant pour un réseau primaire et secondaire.