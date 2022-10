test SPL MTC Mk2

En face arrière, tradition SPL, on peut lire les noms des entrées/sorties dans les deux sens, ce qui est très pratique. On aurait aimé avoir une entrée sur XLR à la place des deux sorties sous ce format.

Cela aurait certes posé un problème d’encombrement en face arrière car les sorties haut-parleurs sont pour les deux premières en XLR et la troisième en jacks TRS, ce qui ne laisse pas de quoi caser une autre paire de XLR !

À choisir, il aurait été plus judicieux d’ajouter une paire de XLR en entrée et de la supprimer en sortie B au profit de TRS plus compacts.

Avec le MTC Mk2, on peut envoyer du son simultanément dans plusieurs paires d’enceintes. C’est peu fréquent, mais cela pourra s’avérer utile si l’on veut sonoriser plusieurs zones d’une vaste pièce, ou plusieurs salles dans le cadre d’une présentation/exposition.

Au chapitre des destinations sur la partie droite, on trouve aussi un bouton Sub qui dirige le signal d’entrée vers une sortie XLR, sommation mono large bande destinée à alimenter un caisson de grave. Pas de réglage de niveau ni de fréquence de coupure disponible, SPL considérant que ces commandes sont présentes sur la plupart des subwoofers. La plupart, mais pas tous ! Cela signifie que les enceintes principales (ou satellites) resteront en large bande même en écoute avec subwoofer, ce qui n’est pas idéal.

La sortie Sub peut être activée avec les trois paires d’enceintes disponibles, ce qui n’était pas le cas dans la première version du MTC. L’idée est séduisante mais en pratique, le résultat sera variable et approximatif d’un modèle à l’autre. On peut donc considérer cette sortie Sub comme un bonus, mais pas comme une implantation complète de ce genre de fonctionnalité.

À l’arrière, enfin, une paire de sorties Meter Out permet de raccorder un afficheur de niveau analogique externe.