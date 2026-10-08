La France en force

Depuis quelques années, Starway a décidé de développer une gamme de projecteurs IP65 nommée WET. Lors du dernier comparatif, j’avais eu entre les mains le Modena, wash de 7 x 40 W. Le passage au Modena WET a été l’occasion d’un upgrade avec 7 x 60 W. Le premier s’en était très bien tiré la dernière fois pour une marque en position de challenger. Alors, l’histoire va-t-elle se répéter ? Réponse tout de suite.

Présentation

Starway aime donner à ses projecteurs des noms liés à l’histoire de Ferrari. Modena ne fait pas exception à cette règle, résidence de la marque et modèle sportif des années 2000. À l’ouverture du carton, la machine inspire confiance : construction robuste, matériaux sérieux, revêtement agréable au toucher. Le gabarit est dans la moyenne haute de ce panel, avec ses 16 kg et ses 467 mm de hauteur. Les bras ont la même forme que tous les projecteurs Starway, la base est plutôt fine. Comme partout ailleurs, le système de ventilation se retrouve à l’arrière de la tête, et une vitre surplombe les dômes des sept LEDs. Sous le projecteur, quatre camlocks moulés au châssis et un anneau d’élinguage attendent vos accessoires d’accroche.

Les poignées sont très larges. La connectique à l’arrière est complète : DMX cinq broches In/Out, True1 In/Out, double Ethernet pour l’Art-Net et le sACN, et une invisible antenne W-DMX pour le pilotage sans fil. On trouve également ici le fusible et la valve de mise sous vide. Les capots s’ouvrent vers le bas, on aime ce petit plus qui facilite les branchements (même si parfois le capot passe sous le projecteur lors de la manipulation). À l’avant, l’écran est accompagné de six boutons tactile : mode, quatre directions et une validation centrale.

Source et optique

Sept LEDs de 60 W en RVBB occupent la lentille frontale, toujours disposées selon le motif en quinconce habituel sur ce type de wash. Starway annonce une plage de zoom de 5,5° à 53°, nos relevés au tenth peak donnent 5,15° à 49,8°, soit très proche de leurs données. Le passage aux LEDs de 60 W permet à Starway une montée en luminosité par rapport à son Modena non IP, nous allons voir plus loin comment cela se ressent dans les chiffres.

Les menus

Huit modes DMX sont disponibles, de 17 à 73 canaux, ce qui couvre un large spectre d’usages, chacun y trouvera son compte. La navigation repose sur six boutons, la prise en main est rapide pour qui a déjà fréquenté ce type d’interface. Cependant, certains en-têtes de sous-menus manquent de clarté, et il faudra un peu d’exploration pour s’y retrouver à la première utilisation. La compatibilité Kling-Net est gérée nativement, ce qui ouvre des possibilités de pixel mapping pour les utilisateurs équipés de consoles ou de logiciels compatibles. Le W-DMX, également accessible depuis les menus, est un atout pour les installations où le câblage DMX est contraignant.