Mini Baracca

Pour ses 30 ans, Starway met les petits plats dans les grands avec de nombreuses sorties de projecteurs, notamment dans sa gamme IP65 « WET » : Roma WET, Enzo WET… et notre Superfast WET, qui aurait tout aussi bien pu s’appeler Baracca Mini, tant les deux lyres sont proches l’une de l’autre. Lançons-nous donc dans l’essai de ce beam compact.

En effet, le Baracca 360 et ce Superfast partagent quasiment les mêmes librairies DMX, seul le nombre de gobos est modifié. Mais au lieu d’une source laser de 260 W, ce sont ici 100 W dont nous disposons. Faisons donc le tour du propriétaire.

Aspect extérieur

En bon projecteur Starway, Superfast conserve l’esthétique de ses aînés, à savoir une conception trapue avec un petit décroché sur les bras de la lyre, des matériaux rigides et un assemblage de qualité. Avec seulement 50 cm de haut pour 19 kg, c’est une petite lyre facile à transporter. Beam très serré oblige, la lentille prend une grande place sur la tête ; Le système de refroidissement occupe 1/5e de l’espace, le tout est donc très compact dans la mesure où nous allons trouver à l’intérieur une trichromie, une roue de couleurs, une roue de gobos fixe, deux prismes et un frost.

Sur la base, les connecteurs sont au complet, à savoir double alimentation In/Out en True1, DMX In/Out cinq broches, une prise Ethernet et un port USB-A pour les mises à jour. Et Superfast est compatible DMX sans fil via le protocole Wireless Solution.

Sur la face avant, l’écran monochrome est flanqué de l’interface habituelle de la marque à six boutons et d’une pastille nous indiquant que le projecteur est « NFC Ready » et qu’il sera donc possible de le configurer via ce protocole avec un téléphone.

Sous la machine enfin, quatre camlocks et un point d’ancrage pour élingue s’offrent à nous.