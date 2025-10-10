Quand l’IT rencontre l’AV

Les switches sont les pièces maîtresses des installations AV, centralisant tous nos signaux. Boîtiers mystérieux, ils servent souvent de coupable idéal lorsque les problèmes se présentent. Pour pallier cette image, des fabricants proposent de rendre la gestion du réseau plus accessible. Netgear, reconnu dans le milieu informatique, s’est lancé sur le segment avec la gamme AV line.

AV@IT

Rares sont les nouveaux produits audiovisuels n’utilisant pas une connexion réseau. Dans ce marché diversifié, les constructeurs mettent en avant une farandole de protocoles AV, promettant tous un déploiement facilité : NDI, Dante, AVB, Art-Net…la liste est longue.

Ces solutions hyper connectées accélèrent l’installation mais complexifient souvent la configuration réseau, chaque protocole AV ayant ses spécificités. L’administration des switches reste un domaine rempli d’acronymes et de standards indigestes, nécessitant des compétences avisées.

Conscients de l’enjeu, des fabricants proposent des switches dédiés à nos activités. Préconfigurés, ils minimisent les actions nécessaires pour un déploiement efficient. Luminex, Agora ou Yamaha font parties des précurseurs.

Netgear, exerçant dans l’informatique professionnelle depuis les années 1990, a toujours présenté des produits IT aboutis, privilégiant l’utilisateur. Le fabricant américain a souhaité garder la même philosophie, en proposant des switches audiovisuels.

AV LINE

Les switches AV Line sont divisés en quatre familles en fonction des usages : M4250, M4300, M4350, M4500. Les gammes M4250 et M4350 sont les mieux adaptées aux prestations courantes, les deux autres étants orientées cœur de réseaux et forte densité.

Si la différence entre 4250 et 4350 ne se joue qu’à un chiffre, les performances sont bien distinctes. En comparaison, un switch M4350 dispose d’une bande passante globale plus importante, associée à des ports SFP+ (10 Gbps), voire SFP28 (25 Gbps) dans certaines versions. S’ajoute la possibilité d’avoir une alimentation redondée en option, capable de fournir un crédit POE+ plus important. C’est cette gamme M4350 que nous avons eu le plaisir de tester avec l’aide du constructeur.

À VOIR

Les M4350 se déclinent en nombreuses versions, en fonction du nombre et du type de port réseau (RJ45, SFP+, SFP28). Nous avons eu accès au modèle M4350-24G4XF (GSM4328).

Dans cette déclinaison, il dispose de 24 ports RJ45 (Gigabit), et quatre cages SFP+ (10 Gigabit).

Il faudra ouvrir l’équipement pour intervenir sur l’alimentation interne, contrairement à l’alimentation modulaire. Elle reste néanmoins facilement remplaçable.

L’alimentation délivre 648 W, de quoi fournir, selon la norme POE+, 30 W sur 21 ports. Une seconde alimentation modulaire, en option, permet d’alimenter l’ensemble des 24 ports en POE+. Celle-ci assurera, en plus, la fonction de redondance électrique.

Aux ports en façade, s’ajoutent des LED (Power, Fan, POE Max), et l’indication Stack ID. Une fonction propre à Netgear, proposant d’agréger virtuellement plusieurs machines en un seul switch.

À l’arrière, nous retrouvons l’alimentation intégrée, le slot d’alimentation additionnelle, et quatre ventilateurs. On décèle un port OOB, hérité du monde IT. Il assure le contrôle du switch depuis un réseau d’administration indépendant.