Point source trois voies d’ouverture HF asymétrique

Turbosound, dans la série Manchester, propose la MC12-P, une enceinte trois voies à haut-parleurs non coïncidents, pourvue d’un pavillon MF/HF moulé à dispersion asymétrique et pivotable. Elle peut être mise en œuvre dans une configuration totalement passive ou bi-amplifiée. Conçue pour être utilisée comme diffusion façade principale de petite à moyenne portée, elle peut aussi être intégrée en complément des systèmes line-array MV212 et MV210.

Présentation générale

Le kit faisant l’objet du test se compose d’une paire d’enceintes MC12-P passives et d’une unité d’amplification et filtrage Lab Gruppen PLM+ 8k44, contenant les presets dédiés. Le premier pour une exploitation en mode entièrement « Passif », ne sollicitant qu’un seul canal d’amplification, et le second pour une exploitation en mode « actif hybride », nécessitant cette fois-ci deux canaux discrets, l’un pour la voie LF et l’autre pour les voies MF/HF à filtrage « passif ».

L’élément MC12-P est basé sur une enceinte à évent bass- reflex, dans laquelle sont montés, de manière non-coïncidente, un haut-parleur LF 12’’, d’impédance moyenne de 8 ohms, chargé par une pièce acoustique, et un haut-parleur MF/HF dit « dual concentric » (deux transducteurs coaxiaux), d’impédance moyenne de 12 ohms, chargé par un unique pavillon asymétrique, guidant ces deux voies.

La réponse en fréquences de la MC12-P s’étend de 39 Hz à 20 kHz à -10 dB, ou 55 Hz à 20 kHz à -3 dB.

La restitution augmentée des plus basses fréquences est confiée aux éléments compagnons renfort de graves MS215 (2 x 15’’), ou subwoofers MS218 (2 x 18’’) et MS121 (1 x 21’’), qui ne font pas partie du kit testé ici.

Ergonomie et mécanique

Le boîtier de la MC12-P est pourvu d’inserts destinés à recevoir ses accessoires d’accroche pour faire face à tous les cas de figure et les besoins en déploiement.

Il est également équipé d’un double puits qui autorise une inclinaison propice à optimiser la distribution de la pression acoustique sur l’aire d’audience, lorsque l’enceinte est en élévation sur pied tripode, ou sur un tube support enfiché dans l’un des subwoofers compatibles.