Point source deux voies à pavillon rotatif

Quatre modèles composent la série TQ de Turbosound : TQ8, TQ10, TQ12 et TQ15. Ils sont tous basés sur le concept d’enceinte deux voies, pourvus d’un pavillon HF moulé, pivotable, à dispersion asymétrique. La TQ12 est conçue pour être utilisée comme diffusion façade principale de petite à moyenne portée.

Présentation générale

Le kit faisant l’objet du test se compose d’une paire d’enceintes passives deux voies TQ12, et d’une unité d’amplification et filtrage par DSP Lab Gruppen IPX4800, contenant le preset dédié.

L’élément TQ12 est basé sur une enceinte à évent bass-reflex, dans laquelle sont montés, de manière non-coïncidente, un haut-parleur LF 12’’, d’impédance moyenne de 8 Ω, à radiation directe, et un haut-parleur HF, d’impédance moyenne de 12 Ω, chargé par un pavillon de dispersion horizontale et verticale commune à toute la série.

Aux alentours des 60Hz la réponse en fréquences de la TQ12 chute naturellement, ce qui est tout à fait normal au regard du diamètre du transducteur de grave.

Si la restitution augmentée des très basses fréquences est un impératif, il faudra la confier aux éléments compagnons renforts de graves TQ15B (1×15’’), ou subwoofer TQ18B (1×18’’), qui ne font pas partie du kit testé ici.

Ergonomie et mécanique

Le boîtier de la TQ12 est pourvu d’inserts taraudés destinés à recevoir ses accessoires d’accroche pour faire face à tous les cas de figure et les besoins en déploiement.

Chacune des parois latérales est équipée d’un taraudage destiné à recevoir et fixer la lyre support, pour inclinaison libre de l’enceinte sur le plan vertical. On notera les « crans » qui permettent un blocage ferme après serrage. Si la lyre est équipée d’un accessoire supplémentaire à visser, alors elle peut être posée sur un pied de levage standard.

Il est également équipé d’un double puit qui autorise une inclinaison propice à optimiser sur le plan vertical la distribution de la pression acoustique sur l’aire d’audience, lorsque l’enceinte est en élévation sur pied tripode, ou sur un tube support enfiché dans l’un des subwoofers compatibles.