YAMAHA DXR12 MKII

Une connectique abondante et un DSP simple et efficace

La gamme DXR 9 comprend quatre références d’enceintes amplifiées large bande 8’’, 10’’, 12’’, 15’’. Il s’agit du milieu de gamme du fabricant, situé entre la famille DBR et DZR.

L’encombrement est dans la moyenne de nos prétendantes. L’esthétique est assez standard, sans faute de goût, et la finition est correcte. Seulement deux poignées sont intégrées à la caisse, rendant sa manipulation délicate.

Elles sont placées sur les faces gauche et droite, c’est dommage, car une poignée centrale sur le dessus reste un élément facilitant grandement le transport. De plus, son poids de 18,6 kg est un peu généreux et au-dessus de notre moyenne. Côté acoustique, on dispose d’un haut-parleur de 12’’ pour le grave et d’un moteur d’aigu de 1’’ pour la bande aiguë.

Un filtre FIR à phase linéaire vient optimiser le point de recouvrement des deux sources. La pression acoustique annoncée de 134 dB est importante malgré une amplification de 1 100 W seulement, à voir si cela se confirme par nos écoutes. Elle est équipée d’un double puits de 35 mm pour installation sur pied, permettant d’incliner l’enceinte de 7° ou 0°.

Trois inserts M10 permettent d’accrocher l’enceinte via des accessoires optionnels. Malheureusement, il n’y a pas d’appairage Bluetooth possible ni d’application dédiée. Les possibilités de raccordement audio sont assez vastes avec une entrée mic-line XLR, deux jacks 6,35 mm line et deux entrées RCA.