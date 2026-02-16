sonomag
SONO Mag le magazine de l'évènementiel

The Australian Pink Floyd Show : J-30 avant Paris

16 Fév 2026 | News Lumière & Vidéo, News Son

La tournée des Australian Pink Floyd commence très prochainement à Nantes avant une étape parisienne le 18 mars à l’Adidas Arena. Ne manquez pas le plus grand hommage à Pink Floyd, salué dans le monde entier. Plus d’infos chez nos amis de GDP

