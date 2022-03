Non, ce n’est pas une nouvelle station de métro qui est sortie de terre à l’angle des avenues Gambetta et Aristide-Briand, mais une salle de 300 m2 où, du jeudi au samedi soir, les grands musiciens viennent jouer. Les autres jours, l’établissement est fermé ou privatisable pour une soirée associative ou d’entreprise.

On retrousse les manches

The Backstage, c’est d’abord une scène capable d’accueillir confortablement un groupe de huit musiciens, avec un bar, une vaste salle de restaurant et son coin VIP, une cabine de régie et toutes les commodités (loge pour les artistes, vestiaire, toilettes).

Forts de l’expérience acquise avec Music Live et Planet Live, où déjà, ils avaient tout construit eux-mêmes, Dom et son associé Kilong Tran, musicien doté d’une formation en bâtiment, ont suivi les conseils éclairés de Johann Hervé, un homme au grand cœur récemment décédé, qui avait monté Guitare Village à Pigalle et installé quelques studios d’enregistrement, pour les aider à aménager ce nouveau lieu.

Vincent Rautureau, architecte d’intérieur et d’événementiel (société Giglam), les a conseillés sur l’éclairage de la salle, le positionnement des spots diffusant une ambiance chaleureuse avec des lumières indirectes. En revanche, les cymbales recyclées en abat-jour au-dessus du bar sont une idée de Dom, qui a bourlingué un peu partout, potassé des tas de bouquins de décoration et arpenté les cours de matériaux pour trouver les « bonnes » briques de décoration, conférant au lieu une ambiance de club new-yorkais. Le bar en béton vient d’une idée captée dans un bistrot d’extérieur à la Seine Musicale. Il a été coulé dans un moule en bois de palettes. Les piliers du local ont été décapés pour mettre le béton à nu et apporter une touche industrielle à l’ensemble.

Les tables carrées sont l’œuvre d’un menuisier/musicien (tribute AC/DC). Des tables rectangulaires de cantine ont quant à elles été débarrassées de leurs plateaux en formica, remplacés par du bois.

Autour de la scène, les flight-cases assument une double fonction. Durant la journée, elles servent à ranger les câbles et le matériel de scène, comme tout flight case qui se respecte, et le soir, elles deviennent des tables basses permettant aux consommateurs de se tenir près des musiciens sans gêner la visibilité des gens attablés. En fond de salle, des tables hautes offrent une vue dégagée sur la scène tandis que dans le coin VIP, les canapés Chesterfield font bon ménage avec d’autres flights, qui servent à ranger la réserve de verres.