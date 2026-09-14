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The Lost Boys

14 Sep 2026 | News Lumière & Vidéo

34 SONOMAG NEWS RJ THE LOST BOYS

Les concepteurs lumière Jen Schriever et Aaron Tacy ont choisi les SpotMe et Lancelot de Robert Juliat pour la comédie musicale The Lost Boys à Broadway. SpotMe permet de conserver la précision du suivi manuel en convertissant les mouvements d’un opérateur en données de positionnement en temps réel pour piloter des projecteurs asservis.

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