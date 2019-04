THE ONLY ONE YOU NEED

Conçu avec la collaboration d’éclairagistes et directeurs photo pour répondre aux attentes spécifiques du milieu de la télévision et du théâtre, le T1 Profile de Robe Lighting est une lyre Spot LED à couteaux, équipé d’une optique travaillée lui permettant d’atteindre un faisceau étal et homogène. Son moteur de LEDs à cinq couleurs (rouge, vert, bleu, ambre & lime) d’une puissance de 550 W, lui permet d’atteindre une température calibrée et ajustable entre 2 700 et 8 000 K et un IRC également variable, entre 80 et 93. Le module couteau a été repensé et peut désormais pivoter sur 60°, avec des couteaux entrants droit dans le faisceau. ■

A découvrir sur le site français : www.robelighting.fr et auprès des équipes commerciales Robe Lighting France.