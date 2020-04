À Villefontaine (Isère), près de Lyon, The Village – Le French Outlet est un centre commercial de plein air qui pratique des prix défiants toute concurrence sur des marques de luxe proposées dans plus de 100 magasins. Le lieu se veut élégant et a été mis en valeur lors d’un événement organisé au cœur du site. Pour apporter de la couleur, la société L&DB a utilisé des projecteurs Maverick MK2 Wash et des machines à effet Geyser P7 de Chauvet Professional pour dynamiser la soirée. Romain Plantier, PDG de L&DB, a déclaré à l’issue de l’événement que le spectacle « était rempli d’effets, de dynamisme et de belles couleurs ». ■