À l’occasion du show The World of Queen, cet hommage au groupe Queen qui s’est déroulé au Palais des Congrès de Paris, la société 2MTS a fourni un kit Starway pour toutes les dates avec un kit composé de douze Floodlite 650, huit SuperKolor HD MKII, un écran Starpanel et huit Aquila 1240HD.

« Concernant les Floodlite 650, j’ai vu des gens sceptiques devant ces si petits blinders avant l’allumage, qui furent ensuite convaincus une fois le projecteur allumé. Les Aquila sont puissants, tranchants, avec de belles couleurs. Et le zoom des SuperKolor me permet de les utiliser comme un jeu d’ACL du 21e siècle. La couleur en plus, les gradateurs en moins », résume Maxime Ducamps, éclairagiste.