Thibaud Mezard chez RCF

Thibaud Mezard devient business development manager pour la France. Au cours de ses près de 20 ans d’expérience, il a été responsable de la distribution et de la formation de l’AFMG® en France et a développé son propre bureau de conseil, principalement axé sur les clients à l’étranger. Il a aussi travaillé pour un distributeur audiovisuel français en tant que chef de projet, puis directeur des ventes et du marketing. « Je suis très enthousiaste de rejoindre une marque prestigieuse comme RCF, déclare Thibaud Mezard. Ce qui m’a le plus frappé dans cette entreprise, ce sont ses valeurs fortes : honnêteté, qualité de fabrication, investissement, ouverture d’esprit, concentration, communication et humanité. »