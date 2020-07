Thomas Delory nommé Channel Manager Shure FrancE

Le fabricant américain de microphones et d’électroniques audio a annoncé la nomination de Thomas Delory à compter de juillet 2020, afin d’accompagner la dynamique de croissance et d’innovation de l’entreprise sur le marché français. Thomas sera entre autres, chargé de renforcer la présence et la visibilité de la marque dans l’hexagone, auprès des différents acteurs majeurs du broadcast, du théâtre et de l’événementiel, et ce, en étroite collaboration avec le distributeur Algam. Nous lui souhaitons beaucoup de succès dans ses nouvelles fonctions. ■