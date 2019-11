Devenue, au cours de ses plus de trente années de développement, un acteur majeur du monde du spectacle au sens large, la société Riedel compte aujourd’hui 600 collaborateurs, dont plus de 100 ingénieurs de développement. Son matériel est déployé dans le monde entier sur 2 000 événements par an, et plus de 4 500 systèmes de la gamme Artist ont été installés. A l’origine de ce succès, un homme à la curiosité toujours en éveil, qui a gardé au fil du temps son enthousiasme et nous reçoit au cœur de la fourmilière de l’Eurovision.

SONO Mag : Quelles circonstances vous ont-elles amenées à créer l’entreprise ?

Thomas Riedel : Beaucoup d’aventures commencent avec un hobby. Vers l’âge de 10 ans, j’ai commencé à faire des spectacles de magie. Mes parents m’ont toujours encouragé. Peu à peu, je me suis intéressé à la technique. J’ai commencé à installer du matériel son et lumière pour des fêtes. J’avais un pied dans le domaine artistique et un autre dans la technologie. Vers l’âge de 18 ans, j’ai créé une société, non pas pour vendre mes prestations, mais pour pouvoir acheter le matériel à des prix professionnels, directement auprès des distributeurs. J’étais toujours à l’école à cette époque. Mon affaire s’est développée et lorsqu’à 20 ans j’ai quitté les études, j’ai souhaité essayer de gagner ma vie avec. J’avais là aussi le soutien de mes parents.

J’ai été sollicité pour fournir des talkies walkies, comme on disait à l’époque. J’en ai acheté cinq. J’ai constaté que ce matériel de transmission radio sortait beaucoup plus

fréquemment que le reste de l’équipement. Il y avait sans doute une niche à exploiter. Et j’ai commencé à augmenter mon parc de matériel radio. Dans les prestations que je propose aujourd’hui, seule l’échelle a changé. De cinq radios, nous sommes passés à des milliers, 20 000 par exemple pour les Jeux olympiques. Et dès mes débuts, j’ai proposé la prestation globale, en louant le matériel et en apportant le service permettant de le faire fonctionner convenablement.