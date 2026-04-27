Tone Free vous permet de modifier la hauteur et les formants d’un son en temps réel. La transposition de hauteur préserve les résonances originales du son, contrairement à la transposition de formants, qui déplace les résonances à travers le spectre. En préservant certaines des résonances du son (généralement à raison de 25 %), vous conservez le caractère naturel du son original. À l’inverse, le déplacement des résonances génère des effets de filtrage qui peuvent s’avérer intéressants pour des approches créatives. Pour plus d’informations, rendez-vous en ligne, sur le site Ircam https://forum.ircam.fr/shop/fr/asap