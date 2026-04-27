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Tone Free : plug-in ASAP

27 Avr 2026 | News Divers

44 SONO MAGAZINE NEWS Ircam ToneFree

Tone Free vous permet de modifier la hauteur et les formants d’un son en temps réel. La transposition de hauteur préserve les résonances originales du son, contrairement à la transposition de formants, qui déplace les résonances à travers le spectre. En préservant certaines des résonances du son (généralement à raison de 25 %), vous conservez le caractère naturel du son original. À l’inverse, le déplacement des résonances génère des effets de filtrage qui peuvent s’avérer intéressants pour des approches créatives. Pour plus d’informations, rendez-vous en ligne, sur le site Ircam https://forum.ircam.fr/shop/fr/asap

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