Toolbox, plateforme technique en ligne de Dushow

Lancée en 2021, Toolbox avait pour principal objectif de référencer le matériel disponible chez Dushow. Après deux ans en ligne et de nombreux retours de la part de ses clients et partenaires, Toolbox évolue en proposant une plateforme collaborative capable de gérer des projets en équipes. Disponible dès maintenant, elle regroupe l’intégralité du matériel audiovisuel de Dushow et intègre une interface de gestion de projets. Cette plateforme 2.0 concrétise la volonté de Dushow d’accompagner au mieux ses clients grâce à un service personnalisé disponible 24 h/24, 7 j/7, en français comme en anglais, et de faire de Toolbox un facteur clé de succès de leurs événements.