TOP MODEL SOUS LES FEUX DE LA RAMPE

Zurich accueillait le 22 novembre dernier la finale de Next Top Model, un show inspiré d’un format américain et diffusé sur la chaîne TV helvétique ProSieben. Les lumières ont été conçues par les membres de la jeune société Estec Visions, à grand renfort de Prolight Digistrip IP100, choisis pour les possibilités créatives qu’offrent ces strips RVB, en particulier le choix parmi trois différents capots plexiglas et le classement IP65. Chaque strip contient 100 LEDs éloignées d’un pitch de 10 mm, lesquelles se commandent pixel par pixel en Art-Net, Kling-Net et sACN via un simple câble à quatre brins, pour délivrer un faisceau à 100°. ■