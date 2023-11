Tournée 2023 de Polnareff avec Robe

La tournée 2023 de Michel Polnareff s’est achevée avec des concerts à l’Accor Arena et au Palace à Paris. L’équipe lumière, dirigée par Damien Dufaitre de Blackmoon Design, a utilisé des projecteurs Robe dont huit Forte et des RobotSpot, accompagnés de cinq BMFL Blade et 69 Mega Pointe pour un éclairage dynamique. Les RobotSpot avec l’Intensity Map ont permis une gestion précise, tandis que les MegaPointe généraient des effets visuels. La gestion des charges a été un défi technique majeur. Le kit lumière a été fourni par MPM. L’équipe lumière et vidéo comprenait Ugo Culetto, Jérome Claude, Jérome Nizet, Nicolas Blaisonneau, Romain Germain, Victor Chrétien, Jojo Feirera, Lilian Guillemeau et Pascal Striby.