Pour bien démarrer l’année, à travers une tournée de présentation en France, RCF annonce le retour en démo de leurs systèmes audio RCF et TT+ Audio.

Au programme : HDL 26-A, TT 515-A, TT 808-AS… Découvrez le GTX 10 TT+ Audio et bien d’autres !

Une occasion unique de découvrir les produits et de tester la performance des systèmes de sonorisation en conditions réelles.

👉 Pour plus d’infos et réserver votre créneau pour une démonstration, contactez RCF via le lien ci-dessous :

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3yFHw8PQnOFdF6mAmTC-NFa53WN1eB4iOLRJTsPDoh0TTug/viewform